Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Было очень весело и душевно». Туктамышева — о шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

«Было очень весело и душевно». Туктамышева — о шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась после завершения участия в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Вот и подошел к концу тур Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Я очень благодарна за приглашение на этот праздник! Было очень весело и душевно. Прекрасные города, люди, эмоции! Месяц пролетел незаметно. А впереди меня ждет Монголия, и это будет уже совсем другая история», — написала Туктамышева в соцсетях.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также серебряным призёром мирового первенства 2021 года. В прошедшем сезоне спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате России и в финале Гран-при страны. В сезоне-2022/2023 Туктамышева побеждала на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Материалы по теме
Фото
Елизавета Туктамышева рассказала, как дала автограф кетчупом и горчицей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023