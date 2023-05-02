«Было очень весело и душевно». Туктамышева — о шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась после завершения участия в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Вот и подошел к концу тур Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Я очень благодарна за приглашение на этот праздник! Было очень весело и душевно. Прекрасные города, люди, эмоции! Месяц пролетел незаметно. А впереди меня ждет Монголия, и это будет уже совсем другая история», — написала Туктамышева в соцсетях.
26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также серебряным призёром мирового первенства 2021 года. В прошедшем сезоне спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате России и в финале Гран-при страны. В сезоне-2022/2023 Туктамышева побеждала на этапах Гран-при России в Москве и Перми.
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