Аделия Петросян поделилась эмоциями от участия в шоу Этери Тутберидзе

Победительница финала Гран-при России – 2023 в женском одиночном катании Аделия Петросян высказалась после участия в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Большое спасибо всем зрителям! Ваша поддержка настолько сильная, что хочется кататься для вас ещё и ещё. Спасибо Максиму Транькову, нашему замечательному ведущему и человеку, который умеет поддержать и рассмешить. Жене Семененко за доверие и креативный номер на троих. Марии Шашиной за терпение, доброту и за огромную проделанную работу.

Огромное спасибо Этери Георгиевне за возможность выступать на одном льду с лучшими спортсменами, участвовать в длительном гастрольном туре, репетициях и мастер-классах! Спасибо за все впечатления и эмоции», — написала Петросян в своём телеграм-канале.