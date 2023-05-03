Алина Горбачёва: провела неделю в Дубае на льду за сотворением новой КП. Было необычно

Российская фигуристка Алина Горбачёва поделилась эмоциями от сбора в Дубае.

«Неделю, которую я провела в Дубае, я провела на льду за сотворением моей новой короткой программы. Это было классно и необычно. Сергей Комолов, спасибо вам большое за удивительную постановку и очень интересные уроки скольжения. Стефания Яковлева, я невероятно рада знакомству с тобой и с нетерпением жду новых встреч! Удачи тебе на чемпионате! От всей души хочу поблагодарить Софью Федченко за этот удивительный опыт и возможность!» — написала Горбачёва на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алины Горбачёвой

Фото: из личного архива Алины Горбачёвой

Напомним, на первенстве России среди юниоров — 2023 в Перми 15-летняя Горбачёва заняла первое место. На чемпионате России — 2023 среди взрослых спортсменка стала девятой.