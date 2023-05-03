Плющенко — об Юдашкине: ушёл гений и маэстро моды. Спасибо за фантастический костюм для ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко отреагировал на известие о смерти известного модельера Валентина Юдашкина.
«Вчера от нас ушёл гений и маэстро моды Валентин Юдашкин. Спасибо за многолетнюю дружбу и фантастический костюм для моей олимпийской программы. Помним, любим. Мои глубочайшие соболезнования семье и близким. Большая потеря для нашей страны», — написал Плющенко в своих соцсетях.
Валентин Юдашкин скончался вчера, 2 мая, на 60-м году жизни. Сообщалось, что в детстве Юдашкин занимался фигурным катанием, а затем создавал костюмы для спортсменов в этом виде спорта. Плющенко выступил в костюме от Юдашкина на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году — во время своего последнего спортивного выхода.
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