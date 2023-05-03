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Навка — об Юдашкине: неповторимый маэстро моды. Словами не выразить всю печаль

Навка — об Юдашкине: неповторимый маэстро моды. Словами не выразить всю печаль
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью известного модельера Валентина Юдашкина.

«Наш дорогой друг, нам будет тебя не хватать. Лёгкой и светлой дороги, неповторимый маэстро моды. Как же это тяжело… Отпускать в последний путь доброго друга, талантливого человека и гениального кутюрье. Словами не выразить всю печаль, что лежит на сердце. Огромная и невосполнимая потеря для родных и близких. Дорогие мои, держитесь, мы с вами», — написала Навка в своём телеграм-канале.

Валентин Юдашкин скончался вчера, 2 мая, на 60-м году жизни. Сообщалось, что в детстве Юдашкин занимался фигурным катанием, а затем создавал костюмы для спортсменов в этом виде спорта.

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