Навка — об Юдашкине: неповторимый маэстро моды. Словами не выразить всю печаль

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью известного модельера Валентина Юдашкина.

«Наш дорогой друг, нам будет тебя не хватать. Лёгкой и светлой дороги, неповторимый маэстро моды. Как же это тяжело… Отпускать в последний путь доброго друга, талантливого человека и гениального кутюрье. Словами не выразить всю печаль, что лежит на сердце. Огромная и невосполнимая потеря для родных и близких. Дорогие мои, держитесь, мы с вами», — написала Навка в своём телеграм-канале.

Валентин Юдашкин скончался вчера, 2 мая, на 60-м году жизни. Сообщалось, что в детстве Юдашкин занимался фигурным катанием, а затем создавал костюмы для спортсменов в этом виде спорта.