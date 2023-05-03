Турсынбаева — о карьере: круговорот бесконечных травм, соревнования отнимают много нервов

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева вспомнила годы своей карьеры. Спортсменка была вынуждена завершить карьеру в 2021 году, сейчас ей 23 года.
«Чаще всего люди, которые спрашивают меня о возвращении в спорт, не понимают, что стоит за тренировочным процессом в фигурном катании, какая это большая работа. Я не помню ни дня в своей спортивной карьере, когда у меня что-нибудь не болело. Это был круговорот бесконечных травм. Это неизбежно. К тому же соревнования отнимают очень много нервов. Ты находишься в постоянном напряжении весь соревновательный сезон.
Сложно предугадать, что было бы, если бы я не начала разучивать четверной прыжок. Но думаю, дело не в четверном. Травму можно получить на любых прыжках – и на тройных, и на двойных. Некоторые дети заканчивают с травмой, даже не изучая тройные и четверные прыжки. И сейчас, когда я не соревнуюсь, мне спокойнее живётся. Хотя все результаты того стоили. Ни в коем случае не говорю, что я о чём-то сожалею. Без пройденного пути я была бы уже не я», — приводит слова Турсынбаевой Baigenews.
- 3 мая 2023
-
19:35
-
19:06
-
18:50
-
17:34
-
10:54
-
00:18
- 2 мая 2023
-
22:25
-
22:02
-
21:10
-
21:02
-
20:11
-
19:06
-
17:15
-
16:00
-
15:12
-
09:36
- 1 мая 2023
-
18:01
-
11:55
- 30 апреля 2023
-
22:07
-
19:22
-
11:03
- 29 апреля 2023
-
17:52
-
17:51
-
17:46
-
16:59
-
16:51
-
16:46
-
16:40
-
16:31
-
16:05
-
16:01
-
15:50
-
15:39
-
15:28
-
15:18