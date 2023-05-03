Турсынбаева — о карьере: круговорот бесконечных травм, соревнования отнимают много нервов

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева вспомнила годы своей карьеры. Спортсменка была вынуждена завершить карьеру в 2021 году, сейчас ей 23 года.

«Чаще всего люди, которые спрашивают меня о возвращении в спорт, не понимают, что стоит за тренировочным процессом в фигурном катании, какая это большая работа. Я не помню ни дня в своей спортивной карьере, когда у меня что-нибудь не болело. Это был круговорот бесконечных травм. Это неизбежно. К тому же соревнования отнимают очень много нервов. Ты находишься в постоянном напряжении весь соревновательный сезон.

Сложно предугадать, что было бы, если бы я не начала разучивать четверной прыжок. Но думаю, дело не в четверном. Травму можно получить на любых прыжках – и на тройных, и на двойных. Некоторые дети заканчивают с травмой, даже не изучая тройные и четверные прыжки. И сейчас, когда я не соревнуюсь, мне спокойнее живётся. Хотя все результаты того стоили. Ни в коем случае не говорю, что я о чём-то сожалею. Без пройденного пути я была бы уже не я», — приводит слова Турсынбаевой Baigenews.