Стало известно, когда Вакаба Хигути планирует вернуться к соревнованиям
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Японская фигуристка Вакаба Хигути планирует возобновить участие в соревнованиях с сезона-2023/2024.
«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться к соревнованиям», — приводит слова Хигути Nikkan Sports.
22-летняя спортсменка выступила на шоу на родине в Иокогаме, представив новую произвольную программу. Она поставлена под песни группы Coldplay «Fix You» и «Paradise». Хигути завершила прошлый сезон, выступив на Lombardia Trophy в сентябре 2022 года.
Хигути — бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, а также серебряный призёр чемпионата мира, четырёхкратная вице-чемпионка Японии и победительница командного чемпионата мира. Хигути является победительницей турнира серии «челленджер» Lombardia Trophy.
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