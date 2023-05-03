Стало известно, когда Вакаба Хигути планирует вернуться к соревнованиям

Японская фигуристка Вакаба Хигути планирует возобновить участие в соревнованиях с сезона-2023/2024.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться к соревнованиям», — приводит слова Хигути Nikkan Sports.

22-летняя спортсменка выступила на шоу на родине в Иокогаме, представив новую произвольную программу. Она поставлена под песни группы Coldplay «Fix You» и «Paradise». Хигути завершила прошлый сезон, выступив на Lombardia Trophy в сентябре 2022 года.

Хигути — бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, а также серебряный призёр чемпионата мира, четырёхкратная вице-чемпионка Японии и победительница командного чемпионата мира. Хигути является победительницей турнира серии «челленджер» Lombardia Trophy.