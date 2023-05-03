Семененко — об участии в шоу Тутберидзе: рад, что был частью этого зрелища
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Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко поделился эмоциями от участия в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Закончился тур ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Я благодарен за приглашение и рад, что был частью этого зрелища. Это было по-настоящему здорово! Красивые города, полные трибуны зрителей, дружеская обстановка, столько приятных моментов и положительных эмоций!
А ещё хочу поблагодарить талантливых Софью Акатьеву и Аделию Петросян за участие в номере. С вами Phantom точно заиграл по-новому», — написал Семененко в соцсетях.
Ранее Семенко признался, что во время участия в шоу Тутберидзе его радовали полные залы во всех городах и популярность фигурного катания в России.
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