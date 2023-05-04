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Пресс-секретарь CAS: маловероятно, что слушание по делу Валиевой пройдёт раньше августа

Пресс-секретарь CAS: маловероятно, что слушание по делу Валиевой пройдёт раньше августа
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В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, когда могут начаться слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Маловероятно, что слушания состоятся раньше августа 2023 года», — приводит слова пресс-секретаря CAS журналистка Кристин Бреннан на своей странице в соцсетях.

Напомним, Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года на чемпионате России, но о его результатах стало известно только после командного турнира Олимпийских игр – 2022. В январе Дисциплинарный допинговый комитет Российского антидопингового агентства не нашёл «никакой вины или халатности» в нарушении Валиевой антидопинговых правил и решил аннулировать только её результат на дату взятия пробы, то есть лишил золота национального первенства.

На это решение были поданы апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), РУСАДА и Международного союза конькобежцев (ISU), которые CAS решил объединить в одно производство.

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