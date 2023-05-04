«Это важно для ребят всех поколений». Илья Авербух — о ледовом шоу к Дню Победы

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о новом ледовом шоу «Любимые песни о главном», которое состоится сегодня, 4 мая, в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Шоу посвящено празднику великой Победы, который отмечается 9 мая.

«Эта программа может дать толчок к тому, чтобы быть ежегодной, потому что то, как проживают её ребята, то как проходит её каждый из спортсменов — чувствуется, что это важно для ребят всех поколений. Ещё раз хочу сакцентировать внимание на том, что здесь очень много новых интересных молодых ребят, которые совсем скоро заставят о себе говорить во всеуслышание. Этим, возможно, и отличается наше шоу, что наряду с теми, кого мы всегда рады видеть, появляются новые имена. Я хочу поддержать их и дать им дорогу. Когда они рассказывают историю, может быть, от них очень далекую, это тоже очень важная миссия. Живой звук, оркестр, потрясающее исполнение, надеюсь, зрителей это не оставит равнодушными.

Как возникла идея пригласить Елизавету Арзамасову? Я услышал, как Лиза исполняет партию одной из моих любимых композиции на стихи Булата Окуджавы — «Маленький оркестрик». Это очень проникновенно. Когда услышал, как Лиза поёт ещё и «До свидания, мальчики», то было невозможно представить наш гала-вечер без этих композиций», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.