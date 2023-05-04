Медведева рассказала о номерах, которые исполнит в шоу «Любимые песни о главном»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о номерах, которые исполнит сегодня, 4 мая, в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном».

Шоу посвящено празднику великой Победы, который отмечается 9 мая. У Евгении запланирован сольный номер и парное выступление с Александром Энбертом.

«Во-первых, что мой номер, что номер с Сашей Энбертом — у нас номера про любовь, про верность, ожидание лучшего от мира сего, и у нас вдохновляющая такая тема — лебединая верность. Песня абсолютно такая лёгкая… Ну, как лёгкая? Не лёгкая, конечно, но она такая вдохновляющая и напоминающая, что в этом мире существует любовь и верность», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.