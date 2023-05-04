Авербух рассказал, как выбирались музыкальные композиции для шоу к Дню Победы

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как выбирались музыкальные композиции для ледового шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном», которое состоится сегодня, 4 мая, в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Шоу посвящено празднику великой Победы, который отмечается 9 мая.

«Музыкальные композиции, конечно, далеко известны, но главное, чтобы всё равно находить историю. В основе истории лежит некая семья, которая пишет друг другу письма. И, конечно, есть композиция-воспоминание — это военная история. Есть песни, такие как «Первым делом самолёты…», потому что мы всё равно мечтаем о жизни, о такой мирной жизни даже в этой истории. Все знают легендарный фильм. В песне звучит нежность, потому что даже тогда люди верили, что будет полёт Гагарина, и он состоялся, и мы всё это в общем знаем. Конечно, много песен, посвящённых непосредственно Великой отечественной войне, но я старался, чтобы было разное настроение. Мы помним прекрасные фрагменты фильма «В бой идут одни старики» — «Смуглянка» — она также сегодня будет в таком попурри. Естественно, тема минорная, но мне хотелось собрать одну энергию, пронести её и не разрушать. Поэтому я не стал делать два отделения», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.