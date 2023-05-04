Илья Авербух — о шоу к Дню Победы: сложная задача — быть деликатным, не спекулировать

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, какие цели ставил перед собой, создавая шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном», которое состоится сегодня, 4 мая, в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Шоу посвящено празднику великой Победы, который отмечается 9 мая.

«Первое — чтобы это не называлось «шоу». Шоу сейчас много разных, все яркие, красивые. Мне хотелось, чтобы это было немного особняком. Здесь очень сложная задача — быть деликатным в этой теме, не спекулировать. Но при этом говорить на те темы, которые от молодого поколения всё дальше и дальше в силу временных рамок.

Для меня этот праздник является основополагающим, стержневым. Свою миссию я вижу в том, чтобы продолжать это дело.

Самое сложное — чтобы человек, который пляшет на коньках, надевая эту форму, не превращал это в маскарад и аттракцион. Это сложная задача, я стараюсь в каждом номере с этим справиться. Надеюсь, это будет получаться. Это действительно непросто. Если музыка, артист и костюм вступают в диссонанс, мы получаем обратный эффект. Надеюсь, что у нас этого не случится», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.