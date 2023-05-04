Александр Энберт объяснил, почему выступает в ледовом шоу ко Дню Победы

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и европы в парном катании Александр Энберт рассказал, по какой причине принимает участие в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном», посвящённом Дню Победы.

Ледовое шоу состоится сегодня, 4 мая, в московском дворце спорта «Мегаспорт». Энберт вместе с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгений Медведевой будет исполнять номер под композицию «Лебединая верность».

«Потому что это память. Без прошлого не будет будущего. Что мы чувствуем, когда исполняем номера на такие темы? Я чувствую важную роль донесения важных тем до зрителей. Правильный путь донесения мыслей через искусство. Мне приятно быть частью этого», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.