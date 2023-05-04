«Номера через слёзы ставились». Алексей Ягудин — о шоу Ильи Авербуха к Дню Победы

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, рассказывая о номере, который исполнит на шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном», вспомнил об этапах своей спортивной карьеры.

На шоу, посвящённом Дню Победы, Ягудин покажет номер под композицию «Как молоды мы были».

«Сегодня, наверное, будет Татьяна Анатольевна (Тарасова). Номера через слёзы ставились, порой на каких-то показательных выступлениях они возникают, потому что рано или поздно условно, как я называю, поезд, состоящий из одного или двух вагонов или целый состав, он всё равно дойдёт до определённой точки. Да, время стремительно летит вперёд. В какой-то момент помню себя мальчиком, который начинает заниматься фигурным катанием в родном Ленинграде. Я мечтал стать постарше, иметь, может быть, какое-то право голоса в раздевалке, принимать какие-то решения. Помню, как ушёл однажды из дома в ещё строящуюся квартиру, которую приобрёл для родителей, потому что хотел собаку. Взял раскладушку и жил в этом ремонте. Я хотел быть взрослым. Сейчас я в душе ребёнок ещё, но головой хочу вернуться обратно в то время. Но как меня научили снимать розовые очки, я стараюсь ходить без них. Я понимаю, особенно когда на каком-нибудь шоу присутствует Татьяна Анатольевна, что это был прекрасный период жизни — работа вместе с ней. Наверное, эта песня — мощнейший вокал, мощнейший текст, и он, наверное, говорит о том, что было в определённом отрезке. Сейчас, конечно, другие ценности: семья, собаки, одна из которых всё разносит, а другая, наоборот, прикольная, спокойная. Абсолютно разные направления для развития, как раз сегодня я приехал с очередных проб в театре. Конечно, что-то другое появляется, и из этих новых процессов ты будешь извлекать эти самые ценные моменты.

Но там, на льду, как я говорю, не имею уже почти ничего в арсенале — 18 марта и палка стреляет один раз, вот она и стрельнула (Ягудин выиграл шоу-турнир, на котором прыгнул тройной тулуп. – Прим. «Чемпионата»). Сейчас, сбросив этот груз, хочется для тех, кто придёт сегодня, показать, что мы должны — я не настаиваю — но [надо] постараться ценить каждый момент нашей жизни. И этот момент, особенно проведённый с Татьяной Анатольевной, мне очень дорог. Даже в этой песне есть слова, что «и друзья есть, и цветы на дороге, друзья, которых мы прощали и которых никогда не простим» — это всё про нашу жизнь. Но вместе с этими моментами, хоть и не очень приятными, мы всё равно внутренне растём», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.