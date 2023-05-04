Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

На ледовом шоу Ильи Авербуха к Дню Победы присутствует его бывший тренер Наталья Линичук

На ледовом шоу Ильи Авербуха к Дню Победы присутствует его бывший тренер Наталья Линичук
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух сообщил, что на его шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном», посвящённом Дню Победы, которое проходит сегодня, 4 мая, в московском дворце спорта «Мегаспорт», присутствует советская фигуристка, а ныне тренер Наталья Линичук.

«Сегодня на шоу будет Наталья Линичук. Это тоже событие», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Линичук в дуэте с Геннадием Карпоносовым – олимпийская чемпионка Игр-1980 в танцах на льду. Среди их учеников: танцевальные дуэты Оксана Грищук/Евгений Платов, Анжелика Крылова/Олег Овсянников, Ирина Лобачева/Илья Авербух, Татьяна Навка/Роман Костомаров, Албена Денкова/Максим Ставиский, Елена Грушина/Руслан Гончаров, Оксана Домнина/Максим Шабалин, Федерика Файелла/Массимо Скали и другие.

Материалы по теме
Медведева станет парницей, Степанова выйдет впервые после родов. Каким будет шоу Авербуха
Медведева станет парницей, Степанова выйдет впервые после родов. Каким будет шоу Авербуха
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023