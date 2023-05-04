На ледовом шоу Ильи Авербуха к Дню Победы присутствует его бывший тренер Наталья Линичук

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух сообщил, что на его шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном», посвящённом Дню Победы, которое проходит сегодня, 4 мая, в московском дворце спорта «Мегаспорт», присутствует советская фигуристка, а ныне тренер Наталья Линичук.

«Сегодня на шоу будет Наталья Линичук. Это тоже событие», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Линичук в дуэте с Геннадием Карпоносовым – олимпийская чемпионка Игр-1980 в танцах на льду. Среди их учеников: танцевальные дуэты Оксана Грищук/Евгений Платов, Анжелика Крылова/Олег Овсянников, Ирина Лобачева/Илья Авербух, Татьяна Навка/Роман Костомаров, Албена Денкова/Максим Ставиский, Елена Грушина/Руслан Гончаров, Оксана Домнина/Максим Шабалин, Федерика Файелла/Массимо Скали и другие.