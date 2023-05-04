«Самая нелепая вещь, которая случалась в спорте». Дюамель — о рассмотрении дела Валиевой

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в команде, двукратная чемпионка мира канадская фигуристка Меган Дюамель, выступавшая в спортивной паре с Эриком Рэдфордом, отреагировала на новость о том, что слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) начнутся не ранее августа 2023 года.

«Это без преувеличения самая нелепая вещь, которая когда-либо случалась в спорте», — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере», комментируя пост сообщившей о дате слушаний журналистки Кристин Бреннан.

Напомним, Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года на чемпионате России, но о его результатах стало известно только после командного турнира Олимпийских игр – 2022. В январе Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА не нашёл «никакой вины или халатности» в нарушении Валиевой антидопинговых правил и решил аннулировать только её результат на дату взятия пробы, то есть лишил золота национального первенства.

На это решение были поданы апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), РУСАДА и Международного союза конькобежцев (ISU), которые CAS решил объединить в одно производство.