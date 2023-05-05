Медведеву завалили цветами, Степанова выступила после перерыва. Фото с шоу Авербуха

4 мая в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха «Лучшие песни о главном», приуроченное ко Дню Победы.

Серебряный призёр Олимпиады и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнила сольный номер «Я жду весну», а также выступила в паре с Александром Энбертом под композицию «Лебединая верность».

Также зрители увидели Александру Степанову, которая недавно стала мамой, но уже вернулась на лёд. Вместе со своим партнёром Иваном Букиным она выступила под песню «Нежность».

Кроме того, в число участников мероприятия вошли Михаил Коляда, Александр Самарин, Дарья Усачёва, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, а также другие российские фигуристы.

«День Победы — это праздник, который важен для каждого человека в нашей стране. Я считаю, что важно продолжать говорить об этом дне, чтобы наши дети и следующие поколения россиян хранили в памяти то время. Мы хотим рассказать им, через что прошла страна и в какой страшной войне была одержана эта победа. Своим концертом мы хотим поблагодарить наших предков за то, что сейчас выходим на лёд, за то, что мы улыбаемся.

Идея этой программы родилась в прошлом году, впервые она была показана в Санкт-Петербурге и прошла там с колоссальным успехом. Надеемся, что и в Москве такой необычный формат ледового шоу понравится зрителю», — рассказал режиссёр-постановщик шоу Илья Авербух.

Лучшие фото с шоу Ильи Авербуха — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.