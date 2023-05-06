Анастасия Зинина — о сезоне-2022/2023: он был разным, но от того интересным

Российская фигуристка Анастасия Зинина подвела итоги сезона-2022/2023.
16-летняя спортсменка завоевала бронзу на этапе Гран-при России в Москве и стала шестой на чемпионате страны, но больше запомнилась падением в короткой программе на Кубке Первого канала, после чего больше не выступала в соревнованиях.
«Вот и закончился мой сезон-2022/2023. Он был разным, но от того и интересным, первым взрослым, ответственным, необычным. Не удалось поучаствовать в международных соревнованиях, но сезон не потерял своей яркости — за это спасибо ФФККР. Вы даете стимул и интерес расти дальше.
Спасибо Федерации фигурного катания Москвы и отдельно Антону Викторовичу Абдурахманову за поддержку. Спасибо девчонкам с канала «Развесели фигуриста», с вами было весело. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку и вдохновение.
Фото: Личный архив Анастасии Зининой
Дорогие тренеры Алексей Василевский, Юлия Лавренчук и команда клуба фигурного катания «Эволюция», работаем дальше», – написала Зинина в соцсетях.
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