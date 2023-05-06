Фигуристы Бойкова и Козловский перешли в группу Тутберидзе

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом Бойкова объявила на своей странице в соцсетях.

«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны Москвиной прошли большой путь длиной в семь лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время. Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами», — написала Бойкова.

Напомним, ранее Бойкова и Козловский работали в группе Тамары Москвиной. Под руководством тренера в прошлом сезоне пара выиграла чемпионат России и финал Гран-при страны.