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Фигурист Дмитрий Козловский объяснил решение перейти в группу Этери Тутберидзе

Фигурист Дмитрий Козловский объяснил решение перейти в группу Этери Тутберидзе
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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал переход в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Мы приняли решение поменять группу и перейти в команду к Этери Георгиевне Тутберидзе. С Тамарой Николаевной Москвиной мы проработали семь лет, с ней мы начали свою парную карьеру, мы сотрудничали до настоящего момента с её школой. Но на данном этапе карьеры нам необходимы изменения для дальнейшего роста и развития.

Мы не скрывали наших намерений от Тамары Николаевны. Мы расстались на очень хорошей ноте, по-другому быть и не могло. Мы у неё завоевали все награды в парной дисциплине и с глубоким уважением относимся к тому опыту, который нам дала Тамара Николаевна», — приводит слова Козловского ТАСС.

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