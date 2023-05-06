«У нас, тренеров, никаких обид». Москвина — о переходе Бойковой и Козловского к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала переход фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу тренера Этери Тутберидзе. Специалист подчеркнула, что не держит обид на спортсменов, и пожелала фигуристам успехов в новом коллективе.

«Саша и Дима приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид. Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу — вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится. Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь — букет цветов, шампанское, спасибо. И вы вольны, как мы. Преподаватель же не удерживает ученика, если он хочет в другую школу, институт, город.

Мы довольны, что вместе с Сашей, Димой сделали так, что в этом сезоне они были сильнейшими в стране, выросли, у них готовы обе программы, готовы показательные, готовы четверные элементы ультра-си, они радуют зрителей. Мы желаем им продолжать совершенствоваться в другом коллективе, который мы уважаем. А мы с радостью продолжаем готовить Анастасию Мишину, Александра Галлямова и других будущих звёздочек к следующим победам на радость любителям фигурного катания», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Напомним, Бойкова и Козловский работали в группе Москвиной на протяжении семи лет.