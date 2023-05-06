Александр Энберт прокомментировал переход Бойковой и Козловского в группу Этери Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о переходе фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу тренера Этери Тутберидзе.
«Мне кажется, что это обычный переход спортсменов от одного тренера к другому. Тамара Николаевна уже дала комментарий, что ни у кого никаких обид нет, что спортсмены просто перешли. Команда Этери Георгиевны уже больше двух лет тренирует пары в том числе. И они показывают хорошие результаты. На Олимпийских играх в личном зачёте пара Тутберидзе была выше, чем пара Москвиной.
Результаты серьёзные. Бойкова и Козловский решили покататься в этой команде. Я не вижу в этом ничего такого. Наверное, ищут что-то новое для себя, чтобы дальше развиваться. У них в группе две сильных пары — это Мишина и Галлямов и Бойкова с Козловским. Наверное, одни из самых сильных в мире. Может быть, захотели новых спарринг-партнёров. Ребята ищут себя, может, новый стиль. Не думаю, что это какая-то скандальная история», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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