В Ассоциации фигурного катания США отреагировали на извинения Ильи Малинина

Ассоциация фигурного катания США (USFSA) прокомментировала публичные извинения бронзового призёра чемпионата мира — 2023, чемпиона США — 2022, 18-летнего фигуриста Ильи Малинина, который ранее высказался об ориентации фигуристов-одиночников.

«Хотя Илья принёс извинения за свои слова, мы посоветовали ему посетить специальный тренинг, чтобы он мог лучше понять ЛГБТК+ сообщество в фигурном катании и обществе в целом. Мы поддерживаем ЛГБТК+ сообщество и никогда не оправдываем дискриминацию», — приводит заявление организации USA TODAY.

Ранее в медиапространстве Малинин в ответ на шутливую просьбу «докажи, что ты натурал» заявил, что не может им оставаться, ведь иначе не получит высокие оценки за компоненты.