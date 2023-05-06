В Ассоциации фигурного катания США отреагировали на извинения Ильи Малинина
Поделиться
Ассоциация фигурного катания США (USFSA) прокомментировала публичные извинения бронзового призёра чемпионата мира — 2023, чемпиона США — 2022, 18-летнего фигуриста Ильи Малинина, который ранее высказался об ориентации фигуристов-одиночников.
«Хотя Илья принёс извинения за свои слова, мы посоветовали ему посетить специальный тренинг, чтобы он мог лучше понять ЛГБТК+ сообщество в фигурном катании и обществе в целом. Мы поддерживаем ЛГБТК+ сообщество и никогда не оправдываем дискриминацию», — приводит заявление организации USA TODAY.
Ранее в медиапространстве Малинин в ответ на шутливую просьбу «докажи, что ты натурал» заявил, что не может им оставаться, ведь иначе не получит высокие оценки за компоненты.
Комментарии
- 6 мая 2023
-
13:11
-
12:48
-
12:35
-
11:47
-
11:37
-
10:32
-
10:23
-
09:15
-
00:35
- 5 мая 2023
-
20:17
-
14:20
-
12:19
-
11:37
- 4 мая 2023
-
21:21
-
20:41
-
20:05
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:49
-
18:42
-
18:37
-
17:53
-
17:37
-
13:09
-
09:21
- 3 мая 2023
-
22:15
-
21:50
-
19:35
-
19:06
-
18:50
-
17:34
Партнерский контент