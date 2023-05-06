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«Жаль, но выбора не оставили». Мама фигуриста Козловского — о переходе пары к Тутберидзе

«Жаль, но выбора не оставили». Мама фигуриста Козловского — о переходе пары к Тутберидзе
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Виктория Козловская, мама фигуриста Дмитрия Козловского, выступающего в парном катании с Александрой Бойковой, высказалась о решении спортсменов перейти из группы тренера Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Мне жаль… Но выбора не оставили! Важное и очень сложное решение. Давно пора», — написала Козловская на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Бойкова и Козловский работали в группе Москвиной на протяжении семи лет. Под руководством заслуженного тренера СССР в прошлом сезоне пара выиграла чемпионат России и финал Гран-при страны. Ранее Козловский заявил, что решение о переходе в другую тренерскую группу было продиктовано необходимостью изменений для роста и развития пары в профессиональном плане.

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