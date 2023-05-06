Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве будет достроен в 2024 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что строительство ледового дворца Этери Тутберидзе будет завершено в 2024 году. Чиновник подчеркнул, что посещение объекта будет доступно для всех желающих в свободное от тренировок время.

«Планируем в следующем году завершить строительство. В ледовом дворце будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие. Технологическое задание и концепция спортивного комплекса разработана совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе», — приводит слова Бочкарёва «РИА Новости Спорт».

По словам Бочкарёва, готовность спортивного объекта, расположенного на юго-западе столицы, составляет 80%.