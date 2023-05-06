«Легко сказать что-то не то». Олимпийский чемпион Бойтано поддержал Малинина

Олимпийский чемпион 1988 года Брайан Бойтано выступил в поддержку фигуриста Ильи Малинина, который ранее высказался об ориентации фигуристов-одиночников и публично извинился за свои слова.

«Я говорил то же самое в его возрасте, будучи геем. Если бы у нас тогда были прямые эфиры в соцсетях, кто знает, что бы я там сказал? Эти комментарии не отражают того, какие эти парни на самом деле люди. Когда ты отвечаешь на вопросы, то ожидаешь, что люди будут спрашивать о спорте, прыжках, оценках судей. Ты не готов к другому и не можешь собраться с мыслями. В такой ситуации легко сказать что-то не то. Спортсмены сосредоточены на соревнованиях и не могут быть всегда в курсе того, как лучше следует выражаться», — приводит слова Бойтано USA TODAY.