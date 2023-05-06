Артур Дмитриев связал переход Бойковой и Козловского к Тутберидзе с конкуренцией

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев отреагировал на переход двукратных чемпионов России в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского из клуба Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«На таком высоком уровне, как тот, которого достигли ребята, очень редко случается, когда две или три конкурирующие пары сохраняют способность вместе тренироваться. Это очень сложно, особенно когда и одни и другие способны занимать первые места. Это, знаете, такое чисто лидерское ощущение: только я должен быть первым. Я, конечно, не знаю всех тонкостей работы ребят с Москвиной, рассуждаю только о том, что бросается в глаза со стороны, но то, что наблюдаю уже не первый год, — амбициозность по отношению к целям, к соперникам, ко всему своему окружению — укладывается именно в такую картину», — приводит слова Дмитриева RT.