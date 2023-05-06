Евгения Медведева — о переходах фигуристов: спортсмен не уходит, когда у него всё классно

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о причинах переходов топовых спортсменов к другим тренерам.
Сама Медведева после Игр-2018 уехала в Канаду к Брайану Орсеру. Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но в соревнованиях с тех пор не участвовала.
«Почему топовые спортсмены меняют тренеров? Да у всех разные на самом деле причины. Но в основном это какие-то разлады, естественно. Будем честными: спортсмен не уходит, когда у него всё классно. Если спортсмен уходит, значит, у него не всё классно, не всё гладко.
Но за этим стоит ещё, не считая проблем, желание попробовать что-то новое в своей жизни. Посмотреть, что да как вообще, из-за забора вылезти. Иногда любопытство играет, вылезаешь и что хочешь делаешь, чтобы быть первым.
Люди, прежде всего топовые спортсмены, переходят к обстановке. Хотят сменить обстановку: либо напряжённую на более лайтовую, либо лайтовую на более напряжённую, чтобы выигрывать. Всё. Дело в обстановке», – сказала Медведева в интервью на YouTube-канале Александра Энберта.
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