Евгения Медведева — о турнире шоу-программ: никто ничего не понял, но было очень интересно

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева в интервью Александру Энберту для его канала на YouTube назвала три события в российском фигурном катании, которые больше всего запомнились ей в сезоне-2022/2023.

Медведева: Во-первых, это турнир шоу-программ, на котором никто ничего не понял, но было очень интересно.

Энберт: Никто не понял, как побеждать, кроме Алексея [Ягудина]! (Смеётся).

Медведева: Никто в принципе ничего не понял. Просто вышли, откатались красиво. Но было реально интересно, много всяких новых программ интересных.

Энберт: Кстати, с реквизитом со всем вот этим классно было.

Медведева: Да-да. Кубок Первого канала тоже, прыжковый турнир.

Турнир шоу-программ стал первыми соревнованиями, на которых выступила Медведева после возвращения в группу Этери Тутберидзе перед стартом сезона-2020/2021.