Евгения Медведева — о турнире шоу-программ: никто ничего не понял, но было очень интересно

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева в интервью Александру Энберту для его канала на YouTube назвала три события в российском фигурном катании, которые больше всего запомнились ей в сезоне-2022/2023.
Медведева: Во-первых, это турнир шоу-программ, на котором никто ничего не понял, но было очень интересно.
Энберт: Никто не понял, как побеждать, кроме Алексея [Ягудина]! (Смеётся).
Медведева: Никто в принципе ничего не понял. Просто вышли, откатались красиво. Но было реально интересно, много всяких новых программ интересных.
Энберт: Кстати, с реквизитом со всем вот этим классно было.
Медведева: Да-да. Кубок Первого канала тоже, прыжковый турнир.
Турнир шоу-программ стал первыми соревнованиями, на которых выступила Медведева после возвращения в группу Этери Тутберидзе перед стартом сезона-2020/2021.
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