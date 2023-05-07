Алина Загитова опубликовала красивое фото с отдыха в бассейне

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях фото с отдыха в бассейне. К нему она прикрепила эмодзи «пальмы» и «жест мира».
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Ранее стало известно, что Загитова была выбрана бренд-амбассадором нефтяной компании «Татнефть». «Очень рада быть в команде «Татнефти». Татарстан для меня особое место, здесь я росла, впервые встала на коньки. Во многом опыт, который я получила в Татарстане, позволил мне стать олимпийской чемпионкой», — прокомментировала новость спортсменка.
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
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