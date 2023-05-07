Чемпионка Европы Анастасия Губанова поделилась фото в купальнике с отдыха на море

Чемпионка Европы 20-летняя грузинская фигуристка Анастасия Губанова на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии с отдыха на море. На фото спортсменка позирует на песочном пляже в чёрном купальнике на фоне моря.

Фото: из личного архива Анастасии Губановой

Фото: из личного архива Анастасии Губановой

Фото: из личного архива Анастасии Губановой

Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония), Анастасия Губанова, представляющая Грузию на международной арене, заняла 14-е место. Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына. Победительницей соревнований стала японская фигуристка Каори Сакамото. На чемпионате Европы, который проходил в январе текущего года, Губанова одержала победу.

Губанова — уроженка Тольятти. В 2021 году фигуристка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Грузию.