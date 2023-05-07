«Мы с Денизой Цимловой в Мондеале». Чиризано — о продолжении карьеры

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду, Дарио Чиризано рассказал о начале работы в паре с чешкой Денизой Цимловой. Спортсмены планируют тренироваться в Монреале (Канада).

«Ребята, всем привет! Словами не описать, как я рад! Начинается новый и очень интересный этап в моей жизни и спортивной карьере! Я понимаю, что вы с нетерпением ждёте подробностей, но для меня сейчас тоже пока что всё ново и неизведанно, поэтому давайте идти шаг за шагом. Сейчас я могу сказать, что мы с Денизой в Монреале, и мы счастливы, что перед нами открывается возможность выйти на лёд Академии Монреаля! Пока ещё не пришёл в себя от переизбытка эмоций. Буду держать вас с курсе!» — поделился спортсмен в своём телеграм-канале.

Напомним, Чиризано, ставший в танцевальном дуэте с Ириной Хаврониной чемпионом юношеских Олимпийских игр 2020 года и чемпионом России среди юниоров 2022 года, неожиданно остался без партнёрши в январе 2023 года.