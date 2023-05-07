Россиянин Чиризано и чешка Цимлова тренируются под руководством Агенауэра

Российский фигурист Дарио Чиризано и чешская спортсменка Дениза Цимлова, выступающие в паре в танцах на льду, будут тренироваться под руководством французского тренера Ромэна Агенауэра, известного работой с французскими пятикратными чемпионами мира и олимпийскими чемпионами 2022 года Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, а также с канадскими трёхкратными чемпионами мира и двукратными олимпийскими чемпионами Тессой Вирту и Скоттом Моиром.

«Дарио прекратил сотрудничество с нами, теперь все вопросы к его начальнику Агенауэру», — цитирует Алексея Горшкова, бывшего тренера Чиризано, «РИА Новости Спорт».

О тренировках в Монреале (Канада) с чешкой Денизой Цимловой россиянин Чиризано рассказал в воскресенье, 7 мая, в своём телеграм-канале. Затем стало известно, что чешская федерация фигурного катания направила обращение в Федерацию фигурного катания России с запросом смены Чиризано спортивного гражданства на чешское.