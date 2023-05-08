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Катарина Витт выступила за возвращение россиян на международные турниры

Катарина Витт выступила за возвращение россиян на международные турниры
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену. Бывшая немецкая спортсменка является послом Специальной Олимпиады, которая в июне пройдёт в Берлине.

«Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь. Какая польза от того, что россияне и белорусы с ограниченными возможностями не смогут присутствовать на соревнованиях в Берлине? Если не установится коммуникация на гражданской, человеческой основе, я боюсь, что в сознании слишком многих людей будут надолго вновь возведены стены. Жизненно необходимо пожимать друг другу руки, и неважно, на каком уровне», – приводит слова Витт издание Welt am Sonntag.

Вспоминая собственное спортивное прошлое, Витт также добавила, что фигуристы из ГДР, Советского Союза, США, Канады, ФРГ, Франции встречались после соревнований и задавались вопросом: «Почему власть имущие не могут относиться друг к другу как единомышленники, как это делаем мы?»

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