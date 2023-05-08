Катарина Витт выступила за возвращение россиян на международные турниры

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену. Бывшая немецкая спортсменка является послом Специальной Олимпиады, которая в июне пройдёт в Берлине.

«Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь. Какая польза от того, что россияне и белорусы с ограниченными возможностями не смогут присутствовать на соревнованиях в Берлине? Если не установится коммуникация на гражданской, человеческой основе, я боюсь, что в сознании слишком многих людей будут надолго вновь возведены стены. Жизненно необходимо пожимать друг другу руки, и неважно, на каком уровне», – приводит слова Витт издание Welt am Sonntag.

Вспоминая собственное спортивное прошлое, Витт также добавила, что фигуристы из ГДР, Советского Союза, США, Канады, ФРГ, Франции встречались после соревнований и задавались вопросом: «Почему власть имущие не могут относиться друг к другу как единомышленники, как это делаем мы?»