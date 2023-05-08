Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пайпер Гиллес сообщила, что зимой ей диагностировали рак яичников первой стадии

Пайпер Гиллес сообщила, что зимой ей диагностировали рак яичников первой стадии
Комментарии

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес рассказала, что в начале этого сезона у неё диагностировали рак яичников первой стадии.

«Последние шесть месяцев были чем-то вроде американских горок! 8 мая, во Всемирный день борьбы с раком яичников, я поделюсь своей историей. Я невероятно благодарна людям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути. Я всегда старалась быть как можно более настоящей в социальных сетях и чувствовала, что мне нужно поделиться этим, когда придёт время. Жизнь полна взлётов и падений, и всё, что мы можем сделать, это продолжать двигаться вперёд.

В декабре-январе мне поставили диагноз «рак яичников первой стадии». Когда я легла на операцию, мне действительно пришлось вырезать аппендикс в качестве предосторожности, так как мы не знали, какого рода опухоль была в моём левом яичнике.

Моя мама умерла от рака, поэтому слышать слово «рак» было тяжело. Мне нужно было сфокусироваться на том, что я хотела: закончить сезон на хорошей ноте, попасть на пьедестал ЧМ. Мы получили бронзу, но для меня и Пола эта медаль стала золотой», – сказала Гиллес в видеообращении в своих социальных сетях.

На прошедшем чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) дуэт из Канады Пайпер Гиллес/Поль Пуарье занял третье место.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023