Пайпер Гиллес сообщила, что зимой ей диагностировали рак яичников первой стадии

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес рассказала, что в начале этого сезона у неё диагностировали рак яичников первой стадии.

«Последние шесть месяцев были чем-то вроде американских горок! 8 мая, во Всемирный день борьбы с раком яичников, я поделюсь своей историей. Я невероятно благодарна людям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути. Я всегда старалась быть как можно более настоящей в социальных сетях и чувствовала, что мне нужно поделиться этим, когда придёт время. Жизнь полна взлётов и падений, и всё, что мы можем сделать, это продолжать двигаться вперёд.

В декабре-январе мне поставили диагноз «рак яичников первой стадии». Когда я легла на операцию, мне действительно пришлось вырезать аппендикс в качестве предосторожности, так как мы не знали, какого рода опухоль была в моём левом яичнике.

Моя мама умерла от рака, поэтому слышать слово «рак» было тяжело. Мне нужно было сфокусироваться на том, что я хотела: закончить сезон на хорошей ноте, попасть на пьедестал ЧМ. Мы получили бронзу, но для меня и Пола эта медаль стала золотой», – сказала Гиллес в видеообращении в своих социальных сетях.

На прошедшем чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) дуэт из Канады Пайпер Гиллес/Поль Пуарье занял третье место.