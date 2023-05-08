Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей ещё впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжёлой работы над собой», – написал спортсмен в одной из своих социальных сетей.

В феврале Костомарову исполнилось 46 лет. В паре с Татьяной Навкой Роман выиграл Олимпиаду‑2006 в Турине в танцах на льду. Также спортсмены являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трёхкратными победителями чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006).