Ягудин — Костомарову: даже и не сомневался, что выкарабкаешься

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на первую публикацию Романа Костомарова в соцсетях после госпитализации.

Сегодня, 8 мая, Костомаров опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий.

«Ура!!! Я даже и не сомневался, что выкарабкаешься. Только не сдаваться!!! Самое ужасное позади, дальше, много работы….и нет безвыходных ситуаций!» — написал Ягудин в соцсетях, добавив хештеги #боротьсядоконца #слававрачам

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена начала развиваться гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт. В конце марта после ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста стало постепенно улучшаться. Тогда же стало известно, что он готовится к протезированию.