Запашный — Костомарову: переживаю за тебя и прошу Бога о твоём здоровье. Ты боец

Народный артист России Эдгард Запашный поддержал фигуриста Романа Костомарова после его публикации в социальной сети.

«Дружище, до сих пор переживаю за тебя и прошу Бога о твоём здоровье. Ты боец», — написал Запашный в комментарии.

Ранее Костомаров опубликовал в соцсети сообщение, в котором поблагодарил тех, кто его поддерживал.

10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена, а в конце февраля фигурист перенёс инсульт.

После ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.