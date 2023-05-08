Запашный — Костомарову: переживаю за тебя и прошу Бога о твоём здоровье. Ты боец
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Народный артист России Эдгард Запашный поддержал фигуриста Романа Костомарова после его публикации в социальной сети.
«Дружище, до сих пор переживаю за тебя и прошу Бога о твоём здоровье. Ты боец», — написал Запашный в комментарии.
Ранее Костомаров опубликовал в соцсети сообщение, в котором поблагодарил тех, кто его поддерживал.
10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена, а в конце февраля фигурист перенёс инсульт.
После ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.
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