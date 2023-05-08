Наталья Подольская поддержала Романа Костомарова в соцсети

Российская певица Наталья Подольская выразила поддержку фигуристу Роману Костомарову, сделавшему первую публикацию в социальной сети после госпитализации.

«Рома! Ты наш тигр! Мы тебя очень любим!», — написала Подольская в комментарии.

Зимой Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля у Романа случился инсульт.

После ряда ампутаций здоровье спортсмена постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.

Сегодня, 8 мая, Костомаров опубликовал на своей странице в социальной сети пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий.