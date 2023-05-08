Повереннова — Костомарову: вы очень мужественный человек

Заслуженная артистка России, актриса Дарья Повереннова поддержала фигуриста Романа Костомарова, сделавшего первую публикацию в социальной сети после госпитализации.

«Вы очень мужественный человек, Роман, и боец! Переживаю за вас и верю в вас!», — написала Повереннова в комментарии.

Ранее Костомаров опубликовал сообщение с благодарностью тем, кто его поддерживал, а также выложил несколько фото.

10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья. В конце февраля он перенёс инсульт.

Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.