Юлия Ковальчук — о Романе Костомарове: дай Бог сил и терпения!

Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук прокомментировала первую публикацию фигуриста Романа Костомарова после госпитализации.

«Ромочка! Дай Бог сил и терпения! Мы всегда рядом», — написала Ковальчук в комментарии к публикации.

Сегодня, 8 мая, Костомаров опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья. В конце февраля он перенёс инсульт.

После ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.