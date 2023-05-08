Теннисистка Веснина — Костомарову: мы очень переживали и были уверены, что ты справишься

Теннисистка Елена Веснина прокомментировала первую публикацию в социальной сети фигуриста Романа Костомарова после госпитализации.

«Рома, как мы рады тебя видеть! Мы очень переживали и были уверены, что ты справишься. Сил тебе! Ты герой для всех нас!», — написала Веснина в комментарии к публикации.

Сегодня, 8 мая, Костомаров выложил в одной из социальных сетей пост, в котором поблагодарил поддерживающих его людей.

10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что спортсмену необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья, а в конце месяца он перенёс инсульт.

Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.