Певица Зара — Костомарову: мы тебя любим и очень гордимся тобой! Сил и терпения

Певица Зарифа Мгоян поддержала фигуриста Романа Костомарова, опубликовавшего первую запись в социальной сети после госпитализации.
«Роман, дорогой, мы тебя любим и очень гордимся тобой! Сил и терпения», — написала певица в комментарии к публикации.
Сегодня, 8 мая, Костомаров опубликовал сообщение в одной из социальных сетей, поблагодарив поддержавших его людей. Также спортсмен выложил несколько фотографий.
10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья. В конце февраля спортсмен перенёс инсульт.
Позже состояние здоровья Костомарова стало постепенно начало улучшаться. Появилась информация, что он готовится к протезированию.
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