«Величайший чемпион!» Болельщики отреагировали на фотографии Костомарова из больницы

Первая публикация фигуриста Романа Костомарова в социальной сети после госпитализации собрала более шести тысяч комментариев.
Костомаров выложил пост из больницы, в котором поблагодарил людей, переживавших за его состояние. В ответ пользователи выразили спортсмену поддержку.
«Настоящий чемпион! Верили и будем верить! Скорейшего выздоровления!», — пожелала tatiana_tulyakova.
«Роман, спасибо, что живой! Сил и терпения Вам и Вашим близким! Наш величайший чемпион!», — написала elena.antisperova.
«Слава Богу, что Вы с нами! Сил Вам, здоровья и терпения! Молимся и поддерживаем всем сердцем», — отметила _nata.chi_.
«Роман, какое счастье, что вы живы! Это новая и главная победа», — поделилась радостью zaytsenberg.
В январе Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. Спортсмену пришлось ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья. В конце февраля Роман перенёс инсульт. Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.
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