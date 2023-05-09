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Стриженова — Костомарову: счастье тебя слышать! Сил тебе!

Стриженова — Костомарову: счастье тебя слышать! Сил тебе!
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Телеведущая Екатерина Стриженова поддержала фигуриста Романа Костомарова, сделавшего первую публикацию в соцсети после госпитализации.

«Рома, счастье тебя слышать! Сил тебе!», — написала Стриженова в соцсети.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт.

После ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.

Вчера, 8 мая, Костомаров опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий.

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