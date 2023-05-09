Михеева — о Костомарове: наш незаменимый тигр!

Российская актриса и телеведущая Алла Михеева прокомментировала запись фигуриста Романа Костомарова, поблагодарившего тех, кто его поддерживал.

«Ромка! Мы тебя все очень любим! Наш незаменимый тигр!», — написала Михеева в социальной сети.

Костомаров выложил первый пост после госпитализации вчера, 8 мая.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля Роман перенёс инсульт.

Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что Костомаров готовится к протезированию.