Сихарулидзе заявил, что вопрос о переходе фигуриста Чиризано в Чехию решится 18 мая
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе назвал дату принятия решения о переходе фигуриста Дарио Чиризано, выступающего в танцах на льду, в чешскую федерацию.
«Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая», — приводит слова Сихарулидзе «Матч ТВ».
Напомним, в январе распалась пара российских танцоров на льду Дарио Чиризано и Ирины Хаврониной. Новой партнёршей фигуриста стала чешская спортсменка Дениза Цимлова. Пара тренируется в Монреале (Канада) под руководством Ромэна Агенауэра.
Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания Чехии уже направила в ФФККР обращение по поводу перехода россиянина Дарио Чиризано в сборную Чехии.
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