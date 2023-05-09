Сихарулидзе заявил, что вопрос о переходе фигуриста Чиризано в Чехию решится 18 мая

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе назвал дату принятия решения о переходе фигуриста Дарио Чиризано, выступающего в танцах на льду, в чешскую федерацию.

«Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая», — приводит слова Сихарулидзе «Матч ТВ».

Напомним, в январе распалась пара российских танцоров на льду Дарио Чиризано и Ирины Хаврониной. Новой партнёршей фигуриста стала чешская спортсменка Дениза Цимлова. Пара тренируется в Монреале (Канада) под руководством Ромэна Агенауэра.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания Чехии уже направила в ФФККР обращение по поводу перехода россиянина Дарио Чиризано в сборную Чехии.