Медведева — Костомарову: скучаем и очень рады видеть!

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала пост фигуриста Романа Костомарова, поблагодарившего тех, кто его поддерживал. Вчера, 8 мая, олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал первую запись в социальных сетях после госпитализации.

«Скучаем и очень рады видеть!» — написала в комментариях Медведева, добавив эмодзи в виде сердца.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля Роман перенёс инсульт. Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что Костомаров готовится к протезированию.