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Траньков — Костомарову: ты сильнее всех, и опять это доказываешь

Траньков — Костомарову: ты сильнее всех, и опять это доказываешь
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Двукратный олимпийский чемпион фигурист Максим Траньков прокомментировал пост Романа Костомарова, поблагодарившего тех, кто его поддерживал. Вчера, 8 мая, олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал первую запись в социальных сетях после госпитализации.

«Ромка. Мужик. Пример. Ты сильнее всех, и опять это доказываешь», — написал в комментариях Траньков, добавив эмодзи в виде бицепса.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля Роман перенёс инсульт. Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что Костомаров готовится к протезированию.

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